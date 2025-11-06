محمد صلاح ينافس 10نجوم على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025

مدافع توتنهام يتلقى تهديدًا بالسلاح من وكيل لاعبين.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الخميس القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best FIFA Men’s Player 2025"، إذ شهد تواجد 11 لاعباً من كبار الأندية العالمية.

وشهدت القائمة منافسة بين الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، والنجم الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة الإسباني، بجانب المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان.

وضمت قائمة المرشحين كلاً من..

عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، نونو مينديز، فيتينيا (من باريس سان جيرمان)،

بيدري، لامين يامال، رافينيا (من برشلونة)،

هاري كين (بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، كول بالمر (تشيلسي)، ومحمد صلاح (ليفربول).

وتم اختيار المرشحين بناءً على أدائهم خلال الفترة من 11 أغسطس 2024 حتى 2 أغسطس 2025، إذ نجح صلاح خلال الفترة الماضية في حصد جائزة الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي، كما قاد الريدز للتتويج بلقب بريميرليج.

ويمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم حتى 28 نوفمبر 2025 عبر الموقع الرسمي للفيفا، على أن يتم تحديد الفائز بناءً على تصويت مدربي المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات، والصحفيين المعتمدين، والجماهير المسجلين على موقع الفيفا،وتمنح كل فئة من هذه الفئات نسبة 25% من إجمالي الأصوات في النتيجة النهائية.