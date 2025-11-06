حسم التعادل الإيجابي، نتيجة مباراة برشلونة وكلوب بروج التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة برشلونة وكلوب بروج

انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ليحصد كلًا منهما نقطة وحيدة في ظل سباق المجموعات بدوري الأبطال.

افتتح التهديف في الشوط الأول كل من نيكولو تريسولدي، وكارلوس بورجيس لصالح كلوب بروج في الدقيقتين 6، و17، بينما أحرز هدف برشلونة الأول فيران توريس في الدقيقة 8.

في الشوط الثاني، سجل لامين يامال التعادل لبرشلونة بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 61.

لم يسعد برشلونة بالتعادل، إذ تقدم بعدها كلوب بروج مرة أخري في النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63 عن طريق كارلوس بورجيس.

وجاء هدف التعادل لبرشلونة عن طريق الخطًا بعدما سجل كريستوس تزوليس لاعب كلوب بروج هدفًا في مرماه بالدقيقة 77، لتصبح النتيجة 3-3.