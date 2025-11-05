مباريات الأمس
"أكلة سمك".. لقطات وتفاصيل جديدة في وفاة مدرب رادنيتشكي الصربي بالمعلب

كتب : نهي خورشيد

07:39 م 05/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تأثر اللاعبين بعد وفاته
  • عرض 3 صورة
    ملادن جيزوفيتش

رصدت كاميرات الملعب لقطات مؤلمة جديدة، تُظهر ملادن جيزوفيتش المدير الفني لنادي رادنيتشكي الصربي قبل دقائق من وفاته أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة في الدوري الصربي مساء الأحد.

وتوفي جيزوفيتش صاحب الـ44 عاماً خلال قيادته لمباراة فريقه أمام م فريق ملادوست ضمن منافسات الدوري الصربي الممتاز.

وخلال الدقيقة الرابعة من المباراة، التي كان فريقه متقدماً بنتيجة 1-0، أظهرت الكاميرات المدرب وهو يصيح بتعليماته للاعبين بحماس كبير، لكن بعد مرور نحو 18 دقيقة فقط، سقط فجأة على الأرض عند الخط الجانبي.

تم نقل المدرب سريعاً إلى المستشفى بسيارة إسعاف، رغم استئناف اللعب، ولكن الحكم قرر إيقاف المباراة نهائياً قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى اللاعبون خبر وفاة جيزوفيتش في طريقه إلى المستشفى.

كما كشف أحد مهند تشوسيتش لاعب رادنيتشكي، تفاصيل جديدة قائلاً:"لم أنم حتى الثالثة والنصف صباحاً، لا أجد كلمات تصف ما نشعر به".

وأضاف:"يُقال إنه اشتكى من وجبة السمك التي تناولها قبل المباراة وقال إنه لن يأكلها مرة أخرى، لم تظهر عليه أي مشكلات أثناء الإحماء، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى بدأت المباراة".

وفي سياق متصل، أصدر نادي رادنيتشكي 1923 بياناً مؤلماً نعى فيه مدربه قائلاً:"لقد رحل رجل ترك بصمة عميقة أينما عمل، بفضل معرفته وهدوئه ونبله ورغم قِصر الفترة التي قضاها في كراجوييفاتس، فقد كسب احترام الجميع من لاعبين وجماهير وزملاء، بفضل طاقته واحترافيته وصفاته الإنسانية".

