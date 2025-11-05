بعد تتويجه بأول ألقابه.. جورجينا توجه رسالة لـ جونيور كريستيانو (صورة)

"بعد صدمة نجله مع المغنية".. والد لامين يامال يثير الجدل بـ خطوبته من فتاة

وجهت جورجينا رودريجو، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة عاطفية لجونيور نجل كريستيانو رونالدو، وذلك بعد تتويجه بأول ألقابه مع منتخب البرتغال للناشئين.

وتوج جونيور مع منتخب البرتغال تحت 16 عامًا ببطولة كأس الاتحادات التي أقيمت في تركياـ بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي 2-1.

ونشرت جورجينا عدة صور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام خلال تواجدها في المباراة لمساندة جونيور.

كما أرفقت عبارة عاطفية علي صورتهما معًا وكتبت: " أحب كونى أمًا.. أنا فخورة جدًا بإبني الكبير".

إقرأ أيضًا..

هل تجاهل محمد صلاح مصافحة أرنولد.. ما الحقيقة؟

"بعد صدمة نجله مع المغنية".. والد لامين يامال يثير الجدل بـ خطوبته من فتاة أصغر سناً