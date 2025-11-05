مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 1
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

بعد تتويجه بأول ألقابه.. جورجينا توجه رسالة لـ جونيور كريستيانو (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

06:47 م 05/11/2025
    جورجينا وجونيور كريستيانو
    جورجينا وجونيور كريستيانو
    جورجينا وجونيور كريستيانو
    جونيور كريستيانو
    جورجينا وجونيور كريستيانو
    جورجينا وجونيور كريستيانو

وجهت جورجينا رودريجو، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة عاطفية لجونيور نجل كريستيانو رونالدو، وذلك بعد تتويجه بأول ألقابه مع منتخب البرتغال للناشئين.

وتوج جونيور مع منتخب البرتغال تحت 16 عامًا ببطولة كأس الاتحادات التي أقيمت في تركياـ بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي 2-1.

ونشرت جورجينا عدة صور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام خلال تواجدها في المباراة لمساندة جونيور.

كما أرفقت عبارة عاطفية علي صورتهما معًا وكتبت: " أحب كونى أمًا.. أنا فخورة جدًا بإبني الكبير".

هل تجاهل محمد صلاح مصافحة أرنولد.. ما الحقيقة؟

"بعد صدمة نجله مع المغنية".. والد لامين يامال يثير الجدل بـ خطوبته من فتاة أصغر سناً

جورجينا وجونيور كريستيانو جونيور كريستيانو منتخب البرتغال جورجينا

