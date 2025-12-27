مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 1
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

1 2
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

"تواجد بن رمضان".. تشكيل تونس الرسمي لمواجهة نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:59 م 27/12/2025
أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نيجيريا، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025.

وشهد تشكيل منتخب تونس لمواجهة نيجيريا، في الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، تواجد لاعب وسط النادي الأهلي محمد على بن رمضان أساسيا منذ بداية المباراة، بعدما شارك بديلا في المباراة الماضية أمام أوغندا.

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون وعلي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حنبعل المجبري، حازم المستوري وإلياس العاشوري

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "أوغندا، نيجيريا وتنزانيا".

منتخب تونس تونس ونيجيريا منتخب تونس كأس الأمم الأفريقية مباراة تونس ونيجيريا

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

