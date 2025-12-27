استأنف منتخب مصر الأول تدريباته الجماعية اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، استعدادا لمواجهة أنجولا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره أنجولا، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

وأدى لاعبو المنتخب الوطني الذين شاركوا في مباراة جنوب أفريقيا الماضية، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين، تدريبات بدنية.

واختتم منتخب مصر تدريباته الجماعية بإجراء تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، تم خلالها تنفيذ بعض الجمل الفنية.

نتيجة مباراة مصر الماضية

وكان منتخب مصر حقق الفوز على جنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي 26 ديسمبر الجاري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة.

ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين.

