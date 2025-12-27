"بعد ثنائية الأخدود".. كم هدف يفصل كريستيانو رونالدو عن نادي ال1000؟

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، تحقيق الأرقام القياسية وكتابة التاريخ في كرة القدم، بعدما سجل هدفين في مرمى الأخدود اليوم بالدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفين في فوز النصر على حساب نظيره الأخدود، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 11 بالدوري السعودي للمحترفين دوري روشين.

ورفع رونالدو عدد أهدافه رفقة فريق النصر السعودي، منذ الانضمام إلى الفريق، في يناير 2023 إلى الهدف رقم 112 هدفا، خلال 125 مباراة خاضها النجم البرتغالي مع النصر في كافة البطولات.

وبثنائية رونالدو في مرمى الأخدود، بات على بعد 44 هدفا فقط من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، حيث رفع عدد أهدافه في مسيرته مع كافة الأندية إلى 956 هدفا.

والجدير بالذكر أن النجم البرتغالي كان قد انضم إلى فريق النصر السعودي، في يناير 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق مان يونايتد الإنجليزي.

