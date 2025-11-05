موعد اعتزاله وشرط لزواجه.. أسرار جديدة عن كريستيانو رونالدو

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، أسرار جديدة عن حياته الشخصية، وموعد زواجه واعتزاله كرة القدم.

وقال كريستيانو رونالدو في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان: "عمر محدد للاعتزال؟ قريبا، لكنني أعتقد أنني سأكون مستعدا، سيكون الأمر صعبا بالطبع، سيكون صعبا للغاية، نعم، ربما سأبكي، نعم، هذا طبيعي، وأنا شخص يبكي بسهولة، لا أكتم مشاعري، أنا صادق، أنا شخص منفتح، سيكون الأمر صعبا، لكنني أستعد لمستقبلي منذ أن كنت في الـ25 والـ26 والـ27 من عمري، لذا أعتقد أنني سأكون قادرا على تحمل هذا الضغط".

💍💒 ¡CRISTIANO RONALDO SE PRONUNCIA SOBRE SU BODA CON GEORGINA!



🏆 “Con el trofeo del Mundial” pic.twitter.com/kORtdt6FEP — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 4, 2025

وأضاف: "لا شيء، أعتقد لا شيء يضاهي الأدرينالين الذي نشعر به في كرة القدم عندما نسجل هدفا، كما أقول، لكل شيء بداية ونهاية، لذا أعتقد أنني سأكون مستعدا، لكن لدي شغف آخر، سأخصص وقتا أطول لنفسي، سأخصص وقتاً أطول لعائلتي، لتربية أطفالي، وخاصة بيلا، البالغة من العمر 3 سنوات، والتي بدأت أفتقدها عندما أسافر وأقضي أياما طويلة في المعسكرات مع الفريق".

واختتم: "لست رجلا رومانسيا، لكنني رومانسي بطريقتي الخاصة، وبالنسبة لزفافي، ليس بعد، فكرنا في الاحتفال به بعد كأس العالم، مع الكأس".

اقرأ أيضًا:

بث مباشر انتخابات الأهلي