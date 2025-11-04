مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 3
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 2
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

1 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

4 0
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد القرش

09:00 م 04/11/2025

احتفال محمد صلاح بهدفه ضد ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة الهولندي، أرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل قيادة محمد صلاح لخط الهجوم بجانب فيرتز وإيكيتيكي، بينما يشارك فيرجل فان دايك أساسيا مع الريدز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجل فان دايك - كوناتي - كونور برادلي - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - أليكسيس ماك ألستر - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرتز - هوجو إيكيتيكي.

اقرأ أيضًا:

هزيمة وحيدة مع 3 أندية.. ماذا قدم عمر مرموش في مواجهاته السابقة أمام بروسيا دورتموند؟

كيف استقبل لاعبي الأهلي إمام عاشور بعد عودته من الإصابة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل ليفربول صلاح محمد صلاح ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ليفربول وريال مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم