صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة الهولندي، أرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل قيادة محمد صلاح لخط الهجوم بجانب فيرتز وإيكيتيكي، بينما يشارك فيرجل فان دايك أساسيا مع الريدز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجل فان دايك - كوناتي - كونور برادلي - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - أليكسيس ماك ألستر - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرتز - هوجو إيكيتيكي.

