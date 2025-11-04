مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

نجم الدوري الإنجليزي الممتاز يتعرض لتهديد بمسدس في شوارع لندن

كتب : محمد القرش

07:00 ص 04/11/2025

لاعب بالدوري الإنجليزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد القرش

ذكرت تقارير أن أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز تعرض لتهديد بمسدس في أحد شوارع لندن المزدحمة ، وتم القبض على أحد كبار وكلاء كرة القدم.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن اللاعب الذي لم يُكشف عن اسمه، والذي يُقال إنه في العشرينيات من عمره وقيمته 60 مليون جنيه إسترليني، تعرض للاستهداف أثناء سيره في وقت متأخر من الليل مع صديق له، قبل أن يتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث الساعة 11:14 مساءً يوم 6 سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أنه تم القبض على وكيل أعمال لاعب كرة قدم، يمثل أحد لاعبي المنتخب الإنجليزي ونجوم آخرين، الشهر الماضي للاشتباه في حيازة سلاح ناري بقصد إثارة الخوف والعنف.

وأوضحت الحصيفة أن المشتبه به يخضع للتحقيق أيضًا بتهمة ابتزاز صديق لاعب كرة القدم وتوجيه تهديدات له، لكن لم تُوجَّه إليه أي تهمة حتى الآن.

ولم يتمكن اللاعب من ذكر اسمه لأسباب قانونية، ويقال إنه نجا مع صديقه دون أن يصاب بأذى من الحادث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجلزيي الهجوم ضد لاعب الدوري الإنجليزي لاعب كرة القدم يتعرض لهجوم هجوم وكيل لاعب كرة قدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟
المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور