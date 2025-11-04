نجم الدوري الإنجليزي الممتاز يتعرض لتهديد بمسدس في شوارع لندن

كتب - محمد القرش

ذكرت تقارير أن أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز تعرض لتهديد بمسدس في أحد شوارع لندن المزدحمة ، وتم القبض على أحد كبار وكلاء كرة القدم.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن اللاعب الذي لم يُكشف عن اسمه، والذي يُقال إنه في العشرينيات من عمره وقيمته 60 مليون جنيه إسترليني، تعرض للاستهداف أثناء سيره في وقت متأخر من الليل مع صديق له، قبل أن يتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث الساعة 11:14 مساءً يوم 6 سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أنه تم القبض على وكيل أعمال لاعب كرة قدم، يمثل أحد لاعبي المنتخب الإنجليزي ونجوم آخرين، الشهر الماضي للاشتباه في حيازة سلاح ناري بقصد إثارة الخوف والعنف.

وأوضحت الحصيفة أن المشتبه به يخضع للتحقيق أيضًا بتهمة ابتزاز صديق لاعب كرة القدم وتوجيه تهديدات له، لكن لم تُوجَّه إليه أي تهمة حتى الآن.

ولم يتمكن اللاعب من ذكر اسمه لأسباب قانونية، ويقال إنه نجا مع صديقه دون أن يصاب بأذى من الحادث.