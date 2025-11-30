روخ لفيف الأوكراني يُتوج بالبطولة الدولية على حساب الأهلي

تُوّج فريق روخ لفيف الأوكراني بلقب بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، بعد الفوز بركلات الترجيح 6-5 على فريق الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد.

وكان فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 تأهل إلى نهائي بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، بعدما فاز على سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد بنصف نهائي البطولة.

واستضافت ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر البطولة في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة لايف أدفنتشر، بمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية، في نسخة شهدت تنافسًا قويًا ومهارات رائعة من جميع الفرق المشاركة.

