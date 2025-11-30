مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ستاد مالي

2 0
18:00

سيمبا

كأس مصر

إنبي

1 0
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 2
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
18:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

نتائج قرعة نصف نهائي كأس الملك .. الهلال يواجه الأهلي

كتب : مصراوي

04:28 م 30/11/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة الهلال السعودي وناساف الأوزبكي
  • عرض 17 صورة
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (7)
  • عرض 17 صورة
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (6)
  • عرض 17 صورة
    ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي (5)
  • عرض 17 صورة
    ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي (6)
  • عرض 17 صورة
    ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي (8)
  • عرض 17 صورة
    ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي (4)
  • عرض 17 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (1)
  • عرض 17 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (2)
  • عرض 17 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (6)
  • عرض 17 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (5)
  • عرض 17 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (7)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي واتحاد جدة كأس العالم 2023_
  • عرض 17 صورة
    كريم بنزيما 2
  • عرض 17 صورة
    كريم بنزيما لاعب الاتحاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

أسفرت قرعة دور نصف نهائي كأس الملك لموسم 2025-26 التي أقيمت اليوم الأحد، عن مواجهتين قويتين، بعدما واصل الاتحاد حامل اللقب مشواره بثبات ووصل إلى المربع الذهبي عقب تخطي الشباب بنتيجة 4-1.

الهلال تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الفتح 4-1، بينما حجز الأهلي مقعده بعد مباراة مثيرة أمام القادسية انتهت بركلات الترجيح 5-4 عقب التعادل 3-3.

ونجح الخلود في إقصاء الخليج بنتيجة 4-3 ليكمل أضلاع الدور نصف النهائي.

وتقام مباراتا نصف النهائي يومي 23 و24 فبراير 2026، على أن يتم تحديد الملاعب ومواعيد الانطلاق لاحقًا.

نتائج قرعة نصف نهائي كأس الملك

الأهلي ضد الهلال

الخلود ضد الاتحاد

اقرأ أيضًا:

"صعبها بن رمضان".. شوبير يكشف قرار صدام من الأهلي ضد ديانج

مدرب تونس يكشف سبب ضم سيف الجزيري لقائمتهم بكأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الملك قرعة كأس الملك نادي الهلال السعودي نادي اتحاد جدة نادي أهلي جدة نادي الخلود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة