مزحة حمل تُشعل التوتر بين فينيسيوس وصديقته.. ما القصة؟

إيزاك يسجل هدفه الأول مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

أسفرت قرعة دور نصف نهائي كأس الملك لموسم 2025-26 التي أقيمت اليوم الأحد، عن مواجهتين قويتين، بعدما واصل الاتحاد حامل اللقب مشواره بثبات ووصل إلى المربع الذهبي عقب تخطي الشباب بنتيجة 4-1.

الهلال تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الفتح 4-1، بينما حجز الأهلي مقعده بعد مباراة مثيرة أمام القادسية انتهت بركلات الترجيح 5-4 عقب التعادل 3-3.

ونجح الخلود في إقصاء الخليج بنتيجة 4-3 ليكمل أضلاع الدور نصف النهائي.

وتقام مباراتا نصف النهائي يومي 23 و24 فبراير 2026، على أن يتم تحديد الملاعب ومواعيد الانطلاق لاحقًا.

نتائج قرعة نصف نهائي كأس الملك

الأهلي ضد الهلال

الخلود ضد الاتحاد

اقرأ أيضًا:

"صعبها بن رمضان".. شوبير يكشف قرار صدام من الأهلي ضد ديانج

مدرب تونس يكشف سبب ضم سيف الجزيري لقائمتهم بكأس العرب