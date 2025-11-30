كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، أرني سلوت على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

فريق ليفربول سيحصل ضيفًا على نظيره وست هام في تمام 04:05 عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من النسخة الجارية للدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام وست هام

وبحسب ما نشره موقع "standard" الإنجليزي، اليوم فأن سلوت سيواصل الاعتماد على النجم المصري بصفوفه محمد صلاح كأساسي بالتشكيل رغم الانتقادات التي يتعرض لها.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كورتيس جونز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك.

ترتيب وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر وكذلك عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام أصحاب المراكز من الثاني عشر إلى العاشر.

ويحتل فريق وست هام قبل المباراة المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

