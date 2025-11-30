"موقف محمد صلاح".. تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة وست هام

توّج فريق فلامنجو البرازيلي بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس بعدما فاز بهدف نظيف على مواطنه بالميراس في النهائي الذي انطلق مساء يوم أمس السبت واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وسجل هدف المباراة لاعب فريق فلامنجو دانيلو بالدقيقة 67 بعدما وصلته كرة عرضية حولها برأسه في الشباك بعدما ارتطمت بالقائم.

وثأر بذلك لاعبو فلامنجو من خسارتهم في نهائي نسخة عام 2021 من البطولة على يد بالميراس ليتوّج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه كأكثر الأندية البرازيلية تتويجًا باللقب بعدما فض الشراكة مع بالميراس.

مدرب فلامنجو فيليبي لويس سبق وحقق لقب كوبا ليبرتادوريس مع النادي كلاعب في عام 2019 قبل أن يحصد اللقب كمدرب نسخة 2025.

يذكر أن الأندية البرازيلية هي الأكثر تتويجًا بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس بواقع 25 لقبًا.

