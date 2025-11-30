الجيش الملكي يكشف سبب أحداث شغب مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قال يوسف البلاوي، الكاتب العام لنادي الجيش الملكي المغربي، إن الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي لا تعبّر عن جماهير النادي الحقيقية، مشددًا على أن ما وقع كان نتيجة تصرفات فردية من فئة محدودة لا تمثل النادي.

وأوضح البلاوي، خلال ظهوره في برنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، أن إدارة الجيش الملكي تتقدم باعتذار واضح للنادي الأهلي وجماهيره، مؤكدًا احترامهم الكامل للعلاقات بين الناديين.

وأشار إلى أن ما حدث جاء انعكاسًا لحالة الغضب الناتجة عن الأخطاء التحكيمية المتكررة التي تواجهها الأندية في البطولات الإفريقية، واصفًا بعضها بـ"الكارثي" لما تتركه من تأثير مباشر على نتائج المباريات.

واختتم أن الفريق، رغم ما يوفره من إمكانيات كبيرة واستقدام أفضل اللاعبين، يجد نفسه في كثير من الأحيان متضررًا من قرارات تحكيمية حاسمة، الأمر الذي تسبب في التوتر الذي ظهر من بعض الجماهير خلال مواجهة الأهلي.