ساعات قليلة تفصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، عن ضربة البداية أمام منتخب هايتي في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بقطر خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

ويستهل شباب الفراعنة مبارياتهم في البطولة، بمواجهة منتخب هايتي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً في الجولة الأولى بالبطولة.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، رفقة كلا: "إنجلترا، هايتي وفنزويلا".

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

مصر ضد هايتي، الثلاثاء 4 نوفمبر، 3.30 مساءً.

مصر ضد فنزويلا، الجمعة 7 نوفمبر، 3.30 مساءً.

مصر ضد إنجلترا، الإثنين 10 نوفمبر، 5.45 مساءً.

