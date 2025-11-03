مباريات الأمس
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

"قبل ضربة البداية".. مواعيد مباريات منتخب الناشئين في كأس العالم بقطر

كتب - يوسف محمد:

10:44 م 03/11/2025
ساعات قليلة تفصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، عن ضربة البداية أمام منتخب هايتي في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بقطر خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

ويستهل شباب الفراعنة مبارياتهم في البطولة، بمواجهة منتخب هايتي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً في الجولة الأولى بالبطولة.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، رفقة كلا: "إنجلترا، هايتي وفنزويلا".

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

مصر ضد هايتي، الثلاثاء 4 نوفمبر، 3.30 مساءً.

مصر ضد فنزويلا، الجمعة 7 نوفمبر، 3.30 مساءً.

مصر ضد إنجلترا، الإثنين 10 نوفمبر، 5.45 مساءً.

منتخب الناشئين مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين كأس العالم تحت 17 عاما مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم كأس العالم 2025

