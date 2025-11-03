مباريات الأمس
جائزة جديدة لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

كتب - يوسف محمد:

08:57 م 03/11/2025
حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، جائزة أفضل هدف في الأسبوع، بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لهدف رونالدو في الجولة السابعة أمام الفيحاء وكتب: "هدف لاعب النصر كريستيانو رونالدو، الفائز بهدف الجولة السابعة".

وكان رونالدو قاد النصر لتحقيق فوزا صعبا على حساب نظيره الفيحاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الجولة السابعةب الدوري السعودي، في مباراة شهدت تسجيل رونالدو هدفي النصر.

ويحتل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، برصيد 21 نقطة جمعهم من 7 مباريات.

ويذكر أن رونالدو يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري السعودي، خلال الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بفارق هدف واحد عن الثنائي جواو فيلكس لاعب النصر وجوشوا كينج لاعب الخليج، برصيد 9 أهداف لكلا منهما.

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي مباراة النصر والفيحاء جائزة لرونالدو

