جائزة جديدة لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

"بالورود".. 15 صورة من استقبال بعثة الأهلي في الإمارات

"جاهزين للتعاون".. تعليق مثير من حساب باريس سان جيرمان على مسلسل ابن النادي

مجموعة الأهلي في أفريقيا.. شبيبة القبائل يفوز برباعية في الدوري الجزائري

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، جائزة أفضل هدف في الأسبوع، بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لهدف رونالدو في الجولة السابعة أمام الفيحاء وكتب: "هدف لاعب النصر كريستيانو رونالدو، الفائز بهدف الجولة السابعة".

وكان رونالدو قاد النصر لتحقيق فوزا صعبا على حساب نظيره الفيحاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الجولة السابعةب الدوري السعودي، في مباراة شهدت تسجيل رونالدو هدفي النصر.

ويحتل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، برصيد 21 نقطة جمعهم من 7 مباريات.

ويذكر أن رونالدو يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري السعودي، خلال الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بفارق هدف واحد عن الثنائي جواو فيلكس لاعب النصر وجوشوا كينج لاعب الخليج، برصيد 9 أهداف لكلا منهما.