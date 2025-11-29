فيفا يعلن تطبيق قانون جديد في كأس العرب .. فما هو؟

كشف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كولينا، عن عزمهم تطبيق قانون جديد خلال منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب.

موعد بطولة كأس العرب قطر 2025

وتستضيف دولة قطر منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 : 18 ديسمبر المقبل إذ تشارك بها مصر بالمنتخب الثاني الذي يقوده المدير الفني حلمي طولان.

وأشار كولينا خلال تصريحات لقناة الكأس القطرية مساء يوم أمس الجمعة، إلى أنهم سيطبقون قانونًا جديدًا بأن يغادر اللاعب الذي يتعرض للإصابة الملعب لمدة دقيقتين إذ دخل أفراد الجهاز الطبي له لأرضية الملعب:" نريد ضمان أن اللاعب يُعالج عندما يُصاب بشكل حقيقي وليس يدعي الإصابة".

وأوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن هناك استثناءات لهذا القانون منها حارس المرمى :"لن يغادر الملعب بالطبع لمدة دقيقتين وكذلك اللاعب الذي يكون مُصابًا بالفعل أو اللاعب الذي يكون قد تعرض للخطأ وحصل لاعب الخصم على بطاقة صفراء أو طرد".

وأتم كولينا تصريحاته بالتنويه إلى أنهم حين طبقوا حصول الخصم على ركلة ركنية حال إمساك حارس المرمى للكرة أكثر من 8 ثوانِ لم يجدوا حارس يهدر الوقت بكأس العالم للناشئين: " أصبح حارس المرمى يحترم القانون ويلعب بصورة أسرع".

