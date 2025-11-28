موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي

"أمر كارثي".. أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

فاز فريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف على مستضيفه ريفرز يونايتد النيجيري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم فريق ريفرز يونايتد بهدف عكسي في الدقيقة 37 سجله لاعب نهضة بركان مامادو لامين كامارا.

وتعادل يونس الكعبي لفريق نهضة بركان بهدف سجله في الدقيقة 90+7 قبل أن يضيف زميله منير شعير هدف الفوز بالدقيقة التالية.

فريق نهضة بركان صعد بعد الفوز إلى النقطة 6 في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب مجموعته بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي تراجع إلى المركز الثاني ويتبقى له مباراة الجولة الثانية أمام نظيره بارو ديناموز الزامبي صاحب المركز الثالث بدون نقاط.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فريق ريفرز يونايتد جدول ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز

بيراميدز من المقرر أن يحل عند السادسة من مساء يوم غد السبت ضيفًا على نظيره باور ديناموز ضمن منافسات الجولة الثانية ذاتها.

اقرأ أيضًا:

ملخص بالفيديو والصور لمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي