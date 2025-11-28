مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

مجموعة بيراميدز.. نهضة بركان يخطف صدارة مؤقتة بفوز قاتل أمام ريفرز يونايتد

كتب : مصطفى الجريتلي

11:31 م 28/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    يونس الكعبي لاعب نهضة بركان يحتفل بهدفه في مرمى ريفرز يونايتد
  • عرض 5 صورة
    يونس الكعبي لاعب نهضة بركان يحتفل بهدفه في مرمى ريفرز يونايتد
  • عرض 5 صورة
    نهضة بركان المغربي
  • عرض 5 صورة
    يونس الكعبي لاعب نهضة بركان يحتفل بهدفه في مرمى ريفرز يونايتد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز فريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف على مستضيفه ريفرز يونايتد النيجيري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم فريق ريفرز يونايتد بهدف عكسي في الدقيقة 37 سجله لاعب نهضة بركان مامادو لامين كامارا.

وتعادل يونس الكعبي لفريق نهضة بركان بهدف سجله في الدقيقة 90+7 قبل أن يضيف زميله منير شعير هدف الفوز بالدقيقة التالية.

فريق نهضة بركان صعد بعد الفوز إلى النقطة 6 في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب مجموعته بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي تراجع إلى المركز الثاني ويتبقى له مباراة الجولة الثانية أمام نظيره بارو ديناموز الزامبي صاحب المركز الثالث بدون نقاط.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فريق ريفرز يونايتد جدول ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز

بيراميدز من المقرر أن يحل عند السادسة من مساء يوم غد السبت ضيفًا على نظيره باور ديناموز ضمن منافسات الجولة الثانية ذاتها.

اقرأ أيضًا:

ملخص بالفيديو والصور لمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهضة بركان ريفرز يونايتد نتيجة مباراة نهضة بركان وريفرز يونايتد بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي
* فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج السبت