إحداها لمحمد منير.. قصة الأغنيتين الرسميتين لبطولة كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 إطلاق أغنيتين رسميتين للبطولة المقامة في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه.

وهاتان الأغنيتان هما "زماني" و"مكاني"، للمطرب القطري حمد الخزينة، والمطرب المصري محمد منير "الكينج"، على التوالي.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 عن إصدار المجموعة الرسمية لأغاني البطولة والتي تتألف من أغنيتين هما " زماني " و " مكاني"

أدى أغنية " زماني" المطرب القطري حمد الخزينة، فيما أدى أغنية " مكاني" المطرب المصري محمد منير. #قطر #بروق #كأس_العرب pic.twitter.com/nOdGpMEALc — Brouq - بروق (@Brouq_qatar) November 25, 2025

ووفقًا لبيان اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، تركز أغنية "زماني" على الطموح والمثابرة وتعكس روح الإصرار العربي، فيما تتناول الأغنية الثانية، التي يؤديها الكينج محمد منير، مفهوم الوطن والأرض من منظور إنساني، وتبرز القيم المشتركة التي تجمع الشعوب العربية في شعور واحد بالانتماء والوحدة.