مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 2
18:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
18:00

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 1
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

0 0
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

0 0
21:30

لايبزيج

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

3 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

إحداها لمحمد منير.. قصة الأغنيتين الرسميتين لبطولة كأس العرب

كتب : هند عواد

09:11 م 28/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    التميمة الرسمية لبطولة كأس العرب 2025
  • عرض 7 صورة
    التميمة الرسمية لبطولة كأس العرب 2025
  • عرض 7 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 7 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 7 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 7 صورة
    بطولة كأس العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 إطلاق أغنيتين رسميتين للبطولة المقامة في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه.

وهاتان الأغنيتان هما "زماني" و"مكاني"، للمطرب القطري حمد الخزينة، والمطرب المصري محمد منير "الكينج"، على التوالي.

ووفقًا لبيان اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، تركز أغنية "زماني" على الطموح والمثابرة وتعكس روح الإصرار العربي، فيما تتناول الأغنية الثانية، التي يؤديها الكينج محمد منير، مفهوم الوطن والأرض من منظور إنساني، وتبرز القيم المشتركة التي تجمع الشعوب العربية في شعور واحد بالانتماء والوحدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب الأغنيتين الرسميتين لكأس العرب محمد منير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان