"في الرأس".. إصابة خطيرة لنجم في الدوري الأوروبي

تعرض النجم الهولندي دونيايل مالين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، لإصابة في رأسه، خلال المواجهة التي جمعته بـ نادي بي إس سي يونج بويز في الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاهد فوضوية بدأت في الدقيقة 27 بعدما تعرض مالين صاحب الهدف الأول، للإصابة أثناء احتفاله، إذ قامت الجماهير في ذلك الوقت برمي زجاجات المياه اتجاهه.

وفي الدقيقة 42، عاقب مالين الجماهير السويسرية بتسجيله الهدف الثاني واحتفل في نفس الركن من الملعب، لـ يتعرض مرة أخرى لرشق الزجاجات ولكن هذه المرة حافظ على مسافة أكبر ولم يظهر أنه أصيب.

ولم تكتفى الجماهير بذلك، إذ تصاعد التوتر في المدرجات ليتحول إلى اشتباكات عنيفة، إذ بدأ المشجعون في الركل واللكم و اقتلاع المقاعد من أماكنها، وسط محاولات من الشرطة للسيطرة على الوضع، مما تسبب ذلك في تأخير المباراة لعدة دقائق قبل استئنافها.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي أستون فيلا حقق فوزاً على يونج بويز بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي 2025-2026.