تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

06:27 م 27/11/2025
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي غدا الجمعة، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي، الذي عقد اليوم الخميس، عن ارتداء المارد الأحمر زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، يرتدى حارس المرمى طاقما باللون الأزرق.

وفي المقابل يرتدي فريق الجيش الملكي القميص الأسود المخطط بالأحمر والأخضر والشورت الأسود والجورب الأسود.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأحمر في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

