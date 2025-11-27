مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

مواعيد مباريات الدوري الأوربي اليوم الخميس

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة.

وانتهت الجولة الماضية بتصدر فريق ميتييلاند الدنماركي جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، ويلحقه فرايبورج الألماني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ومن أبرز مواجهات اليوم، لقاء بورتو أمام نظيره نيس، ومباراة أستون فيلا أمام يونج بويز.

لودو جوريتس ضد سيلتا فيجو - 7:45 مساء - بي إن سبورت اكسترا 2

ليل ضد دينامو زغرب - 7:45 مساء - بي إن سبورت 5

فاينورد ضد سيلتك - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

فنربخشة ضد فيرينتسفاروشي - 7:45 مساء - بي إن سبورت 6

فيكتوريا بلزن ضد فرايبورج -7:45 مساء - بي إن سبورت 8

بورتو ضد نيس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

أستون فيلا ضد يونج بويز - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

روما ضد ميتييلاند - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

باوك سالونيكا ضد بران بيرجن - 7:45 مساء - بي إن سبورت 7

ريال بيتيس ضد أوتريخت - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

باناثينيكوس ضد شتورم جراتس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 7

نوتنجهام فورست ضد مالمو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

رينجرز ضد سبورتينج براجا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مكابي تل أبيب ضد ليون - 10:00 مساء - بي إن سبورت

جينك ضد بازل - 10:00 مساء - بي إن سبورت 8

جو آهيد إيجيلز ضد شتوتجارت - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

النجم الأحمر ضد ستياوا بوخارست - 10:00 مساء - بي إن سبورت 9

بولونيا ضد ريدبول سالزبورج - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5