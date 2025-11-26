25 صورة لمران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، في المغرب اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة نظيره الجيش الملكي يوم الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الجيش الملكي، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم مران الأهلي الجماعي اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية.

واستهل لاعبي المارد الأحمر تدريباتهم بفقرة بدنية لمدة 20 دقيقة، ثم الجري حول الملعب، قبل أن يختتم الفريق تدريباته بتقسيمة بين اللاعبين.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق الجيش الملكي المغربي، في المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

