خبير لوائح يكشف لمصراوي.. هل يوقع فيفا عقوبة تأديبية على الزمالك؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:37 م 21/12/2025
تعرض نادي الزمالك في الفترة الأخيرة لسلسلة من عقوبات إيقاف القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضده بسبب مستحقات متأخرة لدى عدد من الأندية واللاعبين.

في هذا السياق كشف عامر العمايرة خبير اللوائح حقيقة ما يتم تداوله عن امكانية توقيع عقوبة تأديبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الزمالك بسبب كثرة القضايا التي تم توقيعها عليه مؤخرًا.

وقال عامر العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: " القضايا التي تم توقيعها ضد نادي الزمالك جميعها مرتبطة بسداد المستحقات، أي أنه بمجرد تسوية المستحقات يتم فكها ورفع الإيقاف بشكل طبيعي".

وواصل: " هذه القضايا لا تستدعي فيفا لتوقيع عقوبة تأديبية ضد نادي الزمالك مثلما حدث مع الإسماعيلي سابقًا لأن الحالة تختلف".

وأوضح:" الـ8 قضايا التي تعرض لها الزمالك لا تنطبق عليه الشروط التي بشأنها يتم توقيع عقوبة تأديبية مثل السلوك المتكرر، العقوبة التأديبية يتم توقيعها في حالات معينة".

وأردف: "السلوك المتكرر يعني علي سبيل المثال أن يقوم عدد معين من اللاعبين بفسخ تعاقدهم لنفس السبب خلال عامين، وصدر لصالحهم حكم من الفيفا بصحة موقفهم ضد النادي، حينها فيفا سيتخذ إجراء تأديبي ضد النادي، أما في حالة الزمالك الحالية فكلها قضايا متعلقة بدفع مستحقات".

