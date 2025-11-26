ملخص مباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

25 صورة لمران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

حقق فريق آيندهوفن الهولندي فوزا كبيرا على حساب نظيره ليفربول، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز رفع فريق آيندهوفن الهولندي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 8 في المركز ال 14 بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق ليفربول عند النقطة رقم 12 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ويدخل نادي ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز وريان جرافينبيرش

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستير وكورتيس جونز

خط الهجوم: كودي جاكبون هوجو إيكيتيكي ومحمد صلاح

أبرز أحداث مباراة ليفربول وأيندهوفن:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: بيريزيتش يحرز الهدف الأول لأيندهوفن في مرمى ليفربول.

الدقيقة 10: ضغط من لاعبي ليفربول في محاولة لتسجيل هدف التعادل.

الدقيقة 16: سوبسلاي يسجل هدف تعادل ليفربول في مرمى أيندهوفن.

الدقيقة 18: آيندهوفن يسجل الهدف الثاني في مرمى ليفربول ولكن يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 22: تسديدة من محمد صلاح ولكنها تمر خارج مرمى آيندهوفن.

الدقيقة 27: سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول ومحاولات لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 31: فرصة الهدف الثاني تضيع على ليفربول، بعد رأسية من فان دايك ولكنها تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 37: تسديدة قوية من إيكتيكي لاعب ليفربول يتصدى لها حارس آيندهوفن بسهولة.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+46: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 49: عرضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع فريق آيندهوفن الهولندي.

الدقيقة 56: بي أس في آيندهوفن يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول عن طريق جوس تيل.

الدقيقة 64: تسديدة من قوية من سوبسلاي يتصدى لها حارس مرمى آيندهوفن.

الدقيقة 73: شهيب دربوش يحرز الهدف الثالث لآيندهوفن في مرمى ليفربول.

الدقيقة 82: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي ليفربول ولكن دون خطورة على مرمى آيندهوفن.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: شهيب دريوش يسجل الهدف الرابع لآيندهوفين في مرمى ليفربول.