يلاقي فريق نابولي نظيره إي سي ميلان اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأول بارك في دولة السعودية.

وتنقل المباراة عبر قنوات "الثمانية" السعودية، الناقل الحصري لبطولة السوبر الإيطالي، وتذاع المباراة عبر قناة "ثمانية 1"

ويذكر أن قد توج فريق إي سي ميلان بكأس السوبر الموسم الماضي بعد فوزه على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 3-2.