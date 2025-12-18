المدرب المساعد بمنتخب سوريا: نهائي كأس العرب يحسمه التفاصيل الصغيرة

"هدف وحيد".. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية بأمم

تحدث خالد غنيم المدرب المصري المساعد بالجهاز الفني لمنتخب سوريا، عن رؤيته لنهائي كأس العرب المرتقب بين المغرب والأردن، موضحاً أن المباراة تتحكم فيها التفاصيل الصغيرة مثل التركيز، وتجنب الأخطاء الفردية، واستغلال الفرص بشكل جيد.

وقال غنيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي : "نهائي كأس العرب له حسابات مختلفة، وتتحكم فيه التفاصيل الصغيرة مثل التركيز، وعدم ارتكاب الأخطاء الفردية، واستغلال الفرص".

وأضاف:"المباراة تجمع بين منظومتين تعملان على تطوير نفسيهما منذ فترة طويلة".

وتابع حديثه قائلاً :"تكتيكياً، هناك اختلاف بين المنتخبين، لكن الأكثر صلابة هو المنتخب الأردني، بينما يدخل المنتخب المغربي المباراة بشخصية بطل حقيقية، ظهرت في مواجهة الإمارات".