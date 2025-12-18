نجم الرجاء المغربي يتوقع بطل كأس العرب 2025
كتب - نهى خورشيد
images (1)_11zon
يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الأردني مساء اليوم الخميس في نهائي بطولة كأس العرب 2025، والمقامة حالياً في دولة قطر.
قال محمد أستاذ، نجم الرجاء المغربي الأسبق، في تصريحات خاصة لمصراوي: “التوقعات صعبة، لكن بطبيعة الحال أتمنى أن يفوز منتخب بلادي ويقدم مستوى كبير يكرس الصحوة الكبيرة للكرة المغربية على الصعيد الإفريقي والعربي والدولي.
وأضاف: “كما كنت أتمنى أن تكون المباراة النهائية عربية، ولم لا ضد المنتخب المصري الشقيق، وأن يحقق المنتخب الوطني المغربي الفوز، بإذن الله".
موعد نهائي كأس العرب
من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.