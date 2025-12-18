المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب

"هدف وحيد".. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية بأمم

كشف خالد غنيم المدرب المصري المساعد بالجهاز الفني لمنتخب سوريا، عن تفاصيل مشوار نسور قاسيون في بطولة كأس العرب، موضحاً التحديات الكبيرة التي واجهها الفريق في مرحلة المجموعات.

وقال غنيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"مشوار المنتخب السوري كان صعباً منذ البداية، إذ ضمت المجموعة منتخبات قوية فنياً وتكتيكياً، ومع ذلك تمكنا من الظهور بصورة منظمة وتقديم كرة حديثة تعتمد على الانضباط التكتيكي هجومياً ودفاعياً".

وأضاف:"الفوز على تونس شكل محطة مهمة لأنه منح اللاعبين ثقة ودفعاً معنوياً كبيراً، ثم قدمنا مباراة قوية أمام قطر بطل آسيا وعلى أرضه، وخرجنا بتعادل إيجابي، وكانت المباراة مليئة بالتحديات الذهنية والتكتيكية".

وتابع غنيم:"مواجهة فلسطين كانت مغلقة وصعبة من ناحية المساحات، وبعدها كانت مباراة المغرب صعبة نظراً للقدرات الفردية للاعبيها".

وأشار:"بالنسبة لي، مجموعة اللاعبين تمتلك رغبة كبيرة في التطور والكفاح من ناحية الالتزام التكتيكي، الذي ظهر بشكل واضح في المباريات، كما سمحت البطولة لنا بعرض جزء من العمل الذي نقوم به على مستوى التحضير الذهني والتكتيكي، وأصبح لدى الفريق شخصية تكتيكية وتنافسية حتى على المستويات العالية".

وواصل :"من ناحية التنظيم، أثبتت قطر مرة أخرى أنها من أهم الأماكن لتنظيم البطولات الكبرى".

وأتم حديثه قائلاً:"وعلى الصعيد الفني، قدمت المنتخبات المشاركة مستويات متطورة تكتيكياً، ولم يكن هناك فريق سهل أو ضعيف".