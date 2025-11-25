مباريات الأمس
إعلان

رامز جلال ينشر صورة خلال متابعته مباراة تشيلسي وبرشلونة من المدرجات

كتب - يوسف محمد:

11:52 م 25/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رامز جلال يهنئ ابنة شقيقه على تخرجها من الثانوية الألمانية_4
  • عرض 6 صورة
    رامز جلال
  • عرض 6 صورة
    رامز جلال وحسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    رامز جلال
  • عرض 6 صورة
    رامز جلال ووسام أبو علي

حرص الفنان رامز جلال، على حضور مباراة تشيلسي أمام برشلونة، في اللقاء المقام حاليا، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك جلال صورة له، خلال تواجده في مدرجات ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل فريق تشيلسي، خلال متابعته المباراة التي تجمع بين الفريقين.

ويلاقي فريق برشلونة نظيره تشيلسي الإنجليزي حاليا، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق تشيلسي في تحقيق فوزا كبيرا على حساب برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

رامز جلال دوري أبطال أوروبا برشلونة وتشيلسي فوز برشلونة هزيمة برشلونة نتيجة مباراة تشيلسي وبرشلونة

