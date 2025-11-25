رامز جلال ينشر صورة خلال متابعته مباراة تشيلسي وبرشلونة من المدرجات

"قبل مباراة الجمعة".. تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

حرص الفنان رامز جلال، على حضور مباراة تشيلسي أمام برشلونة، في اللقاء المقام حاليا، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك جلال صورة له، خلال تواجده في مدرجات ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل فريق تشيلسي، خلال متابعته المباراة التي تجمع بين الفريقين.

ويلاقي فريق برشلونة نظيره تشيلسي الإنجليزي حاليا، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق تشيلسي في تحقيق فوزا كبيرا على حساب برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

