كأس العرب

لبنان

- -
18:00

السودان

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

إيندهوفن

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدفي بايرن ليفركوزن في مرمى مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام

11:40 م 25/11/2025

بايرن ليفركوزن ضد مانشستر سيتي

نجح فريق بايرن ليفركوزن في تسجيل هدفين في مرمى مانشستر سيتي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويتقدم ليفركوزن حتى الآن بنتيجة 2-0، حيث سجل الهدفين كل من أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 23، وباتريك شيك في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة المؤقتة، يرفع بايرن ليفركوزن رصيده إلى 8 نقاط ليصعد إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، فيما يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط في المركز السادس.

مان سيتي ضد ليفركوزن مانشستر سيتي السيتي مان سيتي ليفركوزن

