فيديو هدفي بايرن ليفركوزن في مرمى مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

نجح فريق بايرن ليفركوزن في تسجيل هدفين في مرمى مانشستر سيتي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويتقدم ليفركوزن حتى الآن بنتيجة 2-0، حيث سجل الهدفين كل من أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 23، وباتريك شيك في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة المؤقتة، يرفع بايرن ليفركوزن رصيده إلى 8 نقاط ليصعد إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، فيما يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط في المركز السادس.