اكتشفوا أنها رجلا.. تجريد الفائزة بـ"أقوى امرأة في العالم" من لقبها

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أنه تم تجريد الفائزة في مسابقة أقوى امرأة في العالم من لقبها، بعد اكتشاف أنها لم تخبرهم أنها ولدت رجلا.

وتم استبعاد جيمي بوكر بعد أيام قليلة من فوزها في بطولة العالم الرسمية لألعاب الرجل القوي في أرلينجتون بولاية تكساس، وقال المنظمون إن بوكر، انتهك قواعد المسابقة، التي تنص بوضوح على أن الرياضيين يجب أن يتنافسون في الفئة التي تتوافق مع جنسهم البيولوجي عند الولادة .

وقال المنظمون في بيان رسمي: "يبدو أن رياضية هي ذكر بيولوجيًا وتحدد الآن هويتها على أنها أنثى تنافست في فئة السيدات المفتوحة، ولم يكن المسؤولون الرسميون في Strongman على علم بهذه الحقيقة قبل المنافسة، وقد قمنا بالتحقيق بشكل عاجل منذ أن علمنا بذلك".

وأضافوا: "لو كنا على علم بذلك، أو تم الإعلان عنه في أي وقت قبل أو أثناء المنافسة، لما سُمح لهذه الرياضية بالمنافسة في فئة السيدات المفتوحة".

