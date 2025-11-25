اكتمال مجموعة منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025

"لمواجهة كايزر تشيفز".. بعثة الزمالك تغادر القاهرة مساء اليوم متجهة إلى

"يحتاج إلى كلمات قاسية".. أسطورة ليفربول ينتقد أداء صلاح مع ليفربول

اكتملت مجموعة المنتخب المصري الثاني المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

منتخب الكويت آخر من ينضم للمجموعة التي تضم، مصر والعراق والإمارات، عقب الفوز على نظيره موريتانيا بثنائية دون رد ضمن الملحق المؤهل لكأس العرب 2025.

يستهل منتخب مصر مبارياته في كأس العرب بمواجهة منتخب الكويت، وذلك في تمام الساعة 4:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر على ملعب لوسيل.

ويخوض المنتخب المصري مباراته الثانية أمام نظيره الإماراتي على الملعب نفسه عند الساعة 8:30 مساء يوم السبت 6 ديسمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأردني على ملعب البيت في الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء 9 ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

موقف حسين الشحات من مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كواليس مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الجيش الملكي