اكتمال مجموعة منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025

كتب : محمد القرش

05:59 م 25/11/2025
  عرض 12 صورة
  عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (20)
  عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (15)
  عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (13)
  عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (18)
  عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (19)
  عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (11)
  عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (17)
  عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر
  عرض 12 صورة
    مباراة منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين
  عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين
  عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (1)

اكتملت مجموعة المنتخب المصري الثاني المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

منتخب الكويت آخر من ينضم للمجموعة التي تضم، مصر والعراق والإمارات، عقب الفوز على نظيره موريتانيا بثنائية دون رد ضمن الملحق المؤهل لكأس العرب 2025.

يستهل منتخب مصر مبارياته في كأس العرب بمواجهة منتخب الكويت، وذلك في تمام الساعة 4:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر على ملعب لوسيل.

ويخوض المنتخب المصري مباراته الثانية أمام نظيره الإماراتي على الملعب نفسه عند الساعة 8:30 مساء يوم السبت 6 ديسمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأردني على ملعب البيت في الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء 9 ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

موقف حسين الشحات من مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كواليس مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الجيش الملكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب مجموعة منتخب مصر منتخب الإمارات منتخب الكويت منتخب العراق

