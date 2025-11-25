"لمواجهة كايزر تشيفز".. بعثة الزمالك تغادر القاهرة مساء اليوم متجهة إلى

تأهل منتخب الكويت إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب 2025 بعدما فاز على نظيره الموريتاني بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن ملحق التأهل لبطولة كأس العرب 2025.

وقص منتخب الكويت شريط التسجيل سريعًا بالتحديد بعد مرور 8 دقائق عن طريق لاعبه محمد دحام.

وسجل لاعب منتخب موريتانيا محمد نوح الهدف الثاني لمنتخب الكويت بالخطأ في مرماه بالدقيقة 23.

وألغى الحكم المباراة هدفًا لمنتخب موريتانيا بالدقيقة 56 من المباراة بداع وجود مخالفة قبل الهدف.

وانضم منتخب الكويت بعد تأهله إلى كأس العرب إلى مجموعة منتخب مصر التي تضم كذلك منتخبي: الأردن والإمارات.

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب

وستكون مباراة منتخب مصر الثاني في الجولة الأولى من كأس العرب أمام منتخب الكويت عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر على ملعب لوسيل.

وسيواجه منتخب مصر في الجولة الثانية نظيره الإماراتي على ملعب لوسيل عند 08:30 مساء يوم السبت الموافق 6 ديسمبر على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره الأردني على ملعب البيت عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر.

نظام التأهل في بطولة كأس العرب

وسيتم توزيع المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة إذ يتأهل أول وثانِ كل مجموعة إلى دور ربع النهائي الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب.

موعد بطولة كأس العرب

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

قائمة منتخب مصر الثاني في كأس العرب 2025

وكان حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني قد أعلن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة، للاطلاع عليها.. اضغط هنا



