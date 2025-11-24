شركة الأهلي تُطلق فرعا جديدا للأكاديمية بالمملكة العربية السعودية

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجواد الذهبية للمقاولات العامة، لإطلاق فرع جديد لأكاديمية الأهلي لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة تعزز استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي وزيادة حضور النادي في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف فرع الأكاديمية الجديد إلى تقديم برنامج تدريبي احترافي يقوم على فلسفة الأهلي القائمة على الالتزام والانضباط والعمل الجماعي، مع التركيز على تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين الناشئين، بما يساهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تسعى الأكاديمية من خلال هذا التعاون إلى نقل الخبرات الفنية والإدارية للأهلي إلى أسواق جديدة، وبناء منظومة تطوير متكاملة تعزز مكانة النادي وشعبيته على المستوى الإقليمي.

اقرأ أيضًا:

اختبار طبي لثنائي الزمالك لتحديد موقفهم من رحلة جنوب أفريقيا

"لا يساعد الفريق".. روني يدعو أرني سلوت لاستبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية