شركة الأهلي تُطلق فرعا جديدا للأكاديمية بالمملكة العربية السعودية

كتب : محمد القرش

03:49 م 24/11/2025

شعار الأهلي

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجواد الذهبية للمقاولات العامة، لإطلاق فرع جديد لأكاديمية الأهلي لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة تعزز استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي وزيادة حضور النادي في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف فرع الأكاديمية الجديد إلى تقديم برنامج تدريبي احترافي يقوم على فلسفة الأهلي القائمة على الالتزام والانضباط والعمل الجماعي، مع التركيز على تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين الناشئين، بما يساهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تسعى الأكاديمية من خلال هذا التعاون إلى نقل الخبرات الفنية والإدارية للأهلي إلى أسواق جديدة، وبناء منظومة تطوير متكاملة تعزز مكانة النادي وشعبيته على المستوى الإقليمي.

