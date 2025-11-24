مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

كأس العرب

الكويت

- -
15:00

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:43 ص 24/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مانشستر يونايتد
  • عرض 5 صورة
    مانشستر يونايتد
  • عرض 5 صورة
    مانشستر يونايتد
  • عرض 5 صورة
    مانشستر يونايتد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ومباراة الدحيل القطري والاتحاد السعودي في دوري أبطال أسيا.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد كومو - 7:30 مساء - منصة starzplay

ساسولو ضد بيسا - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد إشبيلية - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

ناساف كارشي ضد تراكتورسازي - 3:45 مساء - بي إن سبورت 3

الدحيل ضد الاتحاد - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

شباب الأهلي ضد الغرافة - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

الأهلي ضد الشارقة - 8:15 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عام

النمسا ضد إيطاليا - 3:30 مساء - بي إن سبورت 1

البرتغال ضد البرازيل - 6:00 مساء - بي إن سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية