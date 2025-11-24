مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

"للمرة الأولى".. النمسا تصعد لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا

تقام اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ومباراة الدحيل القطري والاتحاد السعودي في دوري أبطال أسيا.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد كومو - 7:30 مساء - منصة starzplay

ساسولو ضد بيسا - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد إشبيلية - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

ناساف كارشي ضد تراكتورسازي - 3:45 مساء - بي إن سبورت 3

الدحيل ضد الاتحاد - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

شباب الأهلي ضد الغرافة - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

الأهلي ضد الشارقة - 8:15 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عام

النمسا ضد إيطاليا - 3:30 مساء - بي إن سبورت 1

البرتغال ضد البرازيل - 6:00 مساء - بي إن سبورت 1