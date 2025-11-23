مباريات الأمس
"سيطرة بيضاء وهدف قبل النهاية".. ملخص شوط الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفيدرالية

كتب - نهى خورشيد

09:56 م 23/11/2025
شهد شوط المباراة الأول بين الزمالك وزيسكو الزامبي في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية سيطرة واضحة من جانب الأبيض، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من الزمالك، إذ أرسل عمر جابر عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، حولها ناصر ماهر برأسية إلا أن الكرة وصلت سهلة إلى أحضان حارس زيسكو في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة التاسعة، جاءت فرصة جديدة للأبيض من تسديدة صاروخية من أحمد فتوح من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وعلى مدار الشوط الأول، استحوذ الزمالك على مجريات اللعب بشكل واضح، حتى الدقيقة 32 ظل التعادل السلبي مسيطراً على نتيجة المباراة.

ونجح الفارس الأبيض قبل نهاية الشوط الأول، في فك الشفرة التهديفية عن طريق سيف الدين الجزيري الذي افتتاح التسجيل للزمالك بالدقيقة 42، بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء إثر عرضية متقنة من زميله ناصر ماهر.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

الزمالك زيسكو الزامبي الكونفيدرالية الزمالك ضد زيسكو

