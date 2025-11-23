خطأ كارثي في تخليد ريال مدريد لذكرى ديوجو جوتا.. والنادي يعتذر

اعتذر نادي ريال مدريد الإسباني لنادي إلتشي ومهاجمه أندريه دا سيلفا، بعد أن ظهر اللاعب عن طريق الخطأ في مقطع فيديو تذكاري نشره النادي لتكريم الأشخاص الذين رحلوا خلال العام.

فقد كان ريال مدريد يهدف إلى تخليد ذكرى ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الراحل، وشقيقه أندريه سيلفا اللذين توفيا في حادث سير مأساوي في يوليو الماضي. إلا أن الفيديو تضمن بالخطأ صورة لاعب إلتشي أندريه دا سيلفا بدلًا من صورة شقيق جوتا.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر منصة X: "يعتذر ريال مدريد لنادي إلتشي ولاعبه أندريه دا سيلفا بعد إدراج صورته بالخطأ في فيديو تذكاري بدلاً من صورة أندريه سيلفا، شقيق لاعب ليفربول ديوجو جوتا، نحن نأسف لهذا الخطأ".

وكان أندريه دا سيلفا، البالغ من العمر 30 عامًا، قد انضم إلى إلتشي في الصيف قادمًا من آر بي لايبزيج، ونجح منذ بداية الموسم في تسجيل أربعة أهداف خلال 11 مباراة في الدوري الإسباني.

أما أندريه سيلفا، شقيق جوتا، فقد لقي مصرعه مع لاعب ليفربول بعد تعرضهما لحادث سير مروّع مطلع العام الجاري، وكان الثنائي في طريقهما إلى مدينة سانتاندير الساحلية من أجل استقلال عبارة عائدة إلى المملكة المتحدة، قبل أن تنحرف سيارتهما اللامبورجيني وتشتعل فيها النيران بالقرب من مدينة زامورا الإسبانية إثر انفجار أحد الإطارات.

وعلى صعيد آخر، يقدم ريال مدريد بداية قوية للموسم، إذ يحتل المركز الثاني في الليجا بعد انتصاره في عشر مباريات وتعادله في واحدة من أصل 12 مباراة، ويستطيع استعادة الصدارة من برشلونة في حال الفوز في ملعب مارتينيز فاليرو.