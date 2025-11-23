مباريات الأمس
"بيزيرا يقود الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة زيسكو في كأس الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

07:59 م 23/11/2025
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره زيسكو الزامبي اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود الونس وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة وناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، سيف الدين الجزيري وأحمد شريف.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلا من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

نادي الزمالك الزمالك وزيسكو كأس الكونفدرالية الزمالك وزيسكو الزامبي

