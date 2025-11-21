مباريات الأمس
"بينهم مجانية".. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:27 م 21/11/2025
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا السبت، لملاقاة نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري الأبطال خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني".

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل:

ويستضيف النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل غدا السبت 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أعلن في وقت سابق من اليوم عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، التي شهدت عودة إمام عاشور بعد غياب فترة طويلة عن الملاعب، بسبب الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة القبائل

وتنقل مباراة النادي الأهلي أمام شبيبة القبائل، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس 5".

كما تنقل المباراة بشكل مجاني عبر قناة "أون سبورت"، لكن عن طريق التردد الأرضي الخاص بها.

