مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

1 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 0
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

مدرب شبيبة القبائل: الأهلي فريق عظيم.. وجماهيره ستكون اللاعب رقم 12

كتب : محمد القرش

02:24 م 21/11/2025

جوزيف زينباور مدرب فريق شبيبة القبائل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد جوزيف زينباور، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة، أن مصر تمثل تجربة مميزة في مسيرته، قائلاً:"مصر بلد فريدة في عالم كرة القدم، وأنا سعيد جدًا بخوض هذه التجربة هنا".

وأضاف: "لن أتطرق لتفاصيل لاعبي مباراة الغد، سواء زين الدين بلعيد أو حارس المرمى، أو مدى جاهزيتهم، ففريقي يمتلك مجموعة رائعة ومميزة من اللاعبين".

وتابع: "كنت مريضًا خلال الأسبوع الماضي، ولم أتمكن من الرد على الصحفيين، أما اليوم فأنا متاح، لكني لن أفصح عن التشكيل أو اختيارات المباراة".

وأشار زينباور إلى صعوبة اللقاء وأهميته، مضيفًا: "مباراة الغد ستكون مواجهة قوية بين فريقين من أبطال القارة، وهي فرصة لكلا الفريقين لإثبات قوتهما، لا أرغب في التقليل من احترام بقية فرق المجموعة مثل الجيش الملكي أو يانج أفريكانز، لكن لا يمكن إنكار عظمة النادي الأهلي وقيمته وتصنيفه القاري، إلى جانب صن داونز وغيره، جمهور الأهلي رائع وسيكون اللاعب رقم 12 داخل الملعب".

وتابع المدرب: "وجود الجماهير يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، فهي تجربة مهمة لهم ولي شخصيًا، ومباراة العودة ستشهد حضورًا مماثلًا وصخبًا كبيرًا".

واختتم زينباور حديثه بالقول: "المباراة صعبة، والوضع كذلك، ونسعى لحصد النقاط والتأهل، لم ألتقِ بزين الدين بلعيد سوى أمس، وسأتابعه أكثر خلال مران اليوم، الأهلي يضم عناصر مميزة مثل ديانج وتريزيجيه، لكن فريقنا أيضًا يمتلك لاعبين ممتازين، ولدينا خطة خاصة للمواجهة".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025/26.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا جوزيف زينباور شبيبة القبائل جمهور الأهلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة