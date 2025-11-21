مدرب شبيبة القبائل: الأهلي فريق عظيم.. وجماهيره ستكون اللاعب رقم 12

أكد جوزيف زينباور، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة، أن مصر تمثل تجربة مميزة في مسيرته، قائلاً:"مصر بلد فريدة في عالم كرة القدم، وأنا سعيد جدًا بخوض هذه التجربة هنا".

وأضاف: "لن أتطرق لتفاصيل لاعبي مباراة الغد، سواء زين الدين بلعيد أو حارس المرمى، أو مدى جاهزيتهم، ففريقي يمتلك مجموعة رائعة ومميزة من اللاعبين".

وتابع: "كنت مريضًا خلال الأسبوع الماضي، ولم أتمكن من الرد على الصحفيين، أما اليوم فأنا متاح، لكني لن أفصح عن التشكيل أو اختيارات المباراة".

وأشار زينباور إلى صعوبة اللقاء وأهميته، مضيفًا: "مباراة الغد ستكون مواجهة قوية بين فريقين من أبطال القارة، وهي فرصة لكلا الفريقين لإثبات قوتهما، لا أرغب في التقليل من احترام بقية فرق المجموعة مثل الجيش الملكي أو يانج أفريكانز، لكن لا يمكن إنكار عظمة النادي الأهلي وقيمته وتصنيفه القاري، إلى جانب صن داونز وغيره، جمهور الأهلي رائع وسيكون اللاعب رقم 12 داخل الملعب".

وتابع المدرب: "وجود الجماهير يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، فهي تجربة مهمة لهم ولي شخصيًا، ومباراة العودة ستشهد حضورًا مماثلًا وصخبًا كبيرًا".

واختتم زينباور حديثه بالقول: "المباراة صعبة، والوضع كذلك، ونسعى لحصد النقاط والتأهل، لم ألتقِ بزين الدين بلعيد سوى أمس، وسأتابعه أكثر خلال مران اليوم، الأهلي يضم عناصر مميزة مثل ديانج وتريزيجيه، لكن فريقنا أيضًا يمتلك لاعبين ممتازين، ولدينا خطة خاصة للمواجهة".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025/26.