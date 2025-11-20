عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

حصد النجم الكونجولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن فيستون ماييلي بعد حصده الجائزة..

1- فيستون إبراهيم ماييلي، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولد في 24 يونيو 1994.

2- يلعب كمهاجم صريح في نادي بيراميدز المصري منذ صيف 2023، قادماً من نادي يانج أفريكانز التنزاني.

3- ساهم في الفوز بأربع بطولات تاريخية مع النادي وهم، كأس مصر، دوري أبطال إفريقيا، كأس الكونفدرالية، كأس القارات "الانتركونتيننتال" وكأس السوبر الإفريقي، مع تسجيله الهدف الحاسم في السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخ النادي.

4- شارك في 98 مباراة، سجل 49 هدفًا، وصنع 8 أهداف، وذلك وفقاً لترانسفير ماركت.

5- يعتبر الموسم 2024/25 الأبرز له رفقة بيراميدز، باعتباره هداف دوري أبطال إفريقيا بـ6 أهداف في 10 مباريات، وساهم بشكل حاسم في تتويج بيراميدز باللقب القاري الأول.

6- توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في المسابقات القارية 2025 خلال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF"في الرباط.

7-لعب لمنتخب الكونغو الديمقراطية في 32 مباراة وسجل 5 أهداف، ويعتبر من الركائز الأساسية للفريق الوطني.

8-رفض عروض الأهلي المصري لتجديد العقد مع بيراميدز، كما تلقي العديد من العروض السعودية والخليجية.

9- اعتنق الإسلام وأدى مناسك العمرة في السعودية، كما قام بتغير اسمه إلى "إبراهيم ماييلي".

10- يعرف بقدرته على التسجيل في المباريات الحاسمة، وتنظيم اللعب وفتح المساحات لزملائه.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي