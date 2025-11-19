"إعلامنا نايم".. أحمد الطيب يهاجم الكاف بخصوص مدرب بيراميدز

هاجم المعلق الرياضى الشهير أحمد الطيب، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد استبعاد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز من قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا.

وكتب الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عيب!!! مش بس غلط!! إزاي مدرب بيراميدز لا يُرشح للأفضل في أفريقيا وهو بطل لأهم وأكبر بطولتين في القارة: دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي؟".

وأضاف:"الكارثة إن إعلامنا نايم نايم!! اختشوا… عيب، الصورة تعبر عن المهزلة".

وفي سياق متصل، حصد المدرب بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، جائزة أفضل مدرب داخل إفريقيا،بعد قيادته لمنتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2026.