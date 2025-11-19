مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"إعلامنا نايم".. أحمد الطيب يهاجم الكاف بخصوص مدرب بيراميدز

كتب : نهي خورشيد

10:32 م 19/11/2025

المعلق الرياضى أحمد الطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم المعلق الرياضى الشهير أحمد الطيب، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد استبعاد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز من قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا.

وكتب الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عيب!!! مش بس غلط!! إزاي مدرب بيراميدز لا يُرشح للأفضل في أفريقيا وهو بطل لأهم وأكبر بطولتين في القارة: دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي؟".

وأضاف:"الكارثة إن إعلامنا نايم نايم!! اختشوا… عيب، الصورة تعبر عن المهزلة".

وفي سياق متصل، حصد المدرب بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، جائزة أفضل مدرب داخل إفريقيا،بعد قيادته لمنتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2026.

المعلق أحمد الطيب عن عدم فوز مدرب بيراميدز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد الطيب يهاجم الكاف المعلق الرياضى أحمد الطيب جائزة أفضل مدرب في أفريقيا استبعاد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا المدير الفني لنادي بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة