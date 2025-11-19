عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

بعد الكشف عن هوية المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، يقدّم "مصراوي" أبرز المعلومات عن مسيرة المغربي أشرف حكيمي، عريس الليلة في حفل الكان بعد تألقه اللافت على مستوى الأندية والمنتخب.

أبرز 10 معلومات عن أشرف حكيمي

1. الميلاد والجذور

وُلد أشرف حكيمي في 4 نوفمبر 1998 بمدينة مدريد، لأسرة مغربية مهاجرة، وظل متمسّكًا بتمثيل بلده الأم رغم نشأته في إسبانيا.

2. البدايات مع ريال مدريد

انضم حكيمي لقطاع الناشئين في ريال مدريد، وصعد إلى فريق ريال مدريد كاستيا قبل مشاركته مع الفريق الأول.

3. الانطلاقة الحقيقية في ألمانيا

انتقل إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، وهناك قدّم واحدًا من أفضل مواسمه، ليبرز كأحد أسرع المدافعين في أوروبا.

4. التألق في إنتر ميلان

واصل حكيمي تطوره بعد انتقاله إلى إنتر ميلان، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020-2021.

5. صفقة كبيرة إلى باريس سان جيرمان

في صيف 2021، انتقل حكيمي إلى باريس سان جيرمان في واحدة من أعلى صفقات المدافعين في أوروبا، بعقد طويل الأمد.

6. أرقام حكيمي مع باريس

شارك حكيمي في 55 مباراة خلال الموسم الماضي سجل حكيمي 11 هدفًا في مختلف المسابقات مع ناديه الفرنسي، بالإضافة لصناعة 16 هدفًا

7. التتويج بدوري أبطال أوروبا 2024-2025

وصل حكيمي إلى أهم إنجاز في مسيرته بتتويجه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان موسم 2024-2025.

8. قرار اللعب لمنتخب المغرب

اختار حكيمي تمثيل المغرب على المستوى الدولي منذ سن مبكرة، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب.

9. علامة بارزة في كأس العالم 2022

قدّم أداءً استثنائيًا في مونديال 2022، وكان تسجيله ركلة الجزاء على طريقة "بانينيكا" أمام إسبانيا من أبرز لحظات مسيرته الدولية.

10. جوائز وأرقام فردية

توّج بجائزة "مارك-فيفيان فويه" لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي.