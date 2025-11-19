مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

بعد تتويجه بأفضل لاعب في إفريقيا.. أبرز 10 معلومات عن مسيرة أشرف حكيمي

كتب : محمد عبد الهادي

10:29 م 19/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 14 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (2)
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 14 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (5)
  • عرض 14 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (6)
  • عرض 14 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (7)
  • عرض 14 صورة
    حبيبة أشرف حكيمي الجديدة (14)_14
  • عرض 14 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (4)
  • عرض 14 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد الكشف عن هوية المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، يقدّم "مصراوي" أبرز المعلومات عن مسيرة المغربي أشرف حكيمي، عريس الليلة في حفل الكان بعد تألقه اللافت على مستوى الأندية والمنتخب.

أبرز 10 معلومات عن أشرف حكيمي

1. الميلاد والجذور

وُلد أشرف حكيمي في 4 نوفمبر 1998 بمدينة مدريد، لأسرة مغربية مهاجرة، وظل متمسّكًا بتمثيل بلده الأم رغم نشأته في إسبانيا.

2. البدايات مع ريال مدريد

انضم حكيمي لقطاع الناشئين في ريال مدريد، وصعد إلى فريق ريال مدريد كاستيا قبل مشاركته مع الفريق الأول.

3. الانطلاقة الحقيقية في ألمانيا

انتقل إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، وهناك قدّم واحدًا من أفضل مواسمه، ليبرز كأحد أسرع المدافعين في أوروبا.

4. التألق في إنتر ميلان

واصل حكيمي تطوره بعد انتقاله إلى إنتر ميلان، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020-2021.

5. صفقة كبيرة إلى باريس سان جيرمان

في صيف 2021، انتقل حكيمي إلى باريس سان جيرمان في واحدة من أعلى صفقات المدافعين في أوروبا، بعقد طويل الأمد.

6. أرقام حكيمي مع باريس

شارك حكيمي في 55 مباراة خلال الموسم الماضي سجل حكيمي 11 هدفًا في مختلف المسابقات مع ناديه الفرنسي، بالإضافة لصناعة 16 هدفًا

7. التتويج بدوري أبطال أوروبا 2024-2025

وصل حكيمي إلى أهم إنجاز في مسيرته بتتويجه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان موسم 2024-2025.

8. قرار اللعب لمنتخب المغرب

اختار حكيمي تمثيل المغرب على المستوى الدولي منذ سن مبكرة، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب.

9. علامة بارزة في كأس العالم 2022

قدّم أداءً استثنائيًا في مونديال 2022، وكان تسجيله ركلة الجزاء على طريقة "بانينيكا" أمام إسبانيا من أبرز لحظات مسيرته الدولية.

10. جوائز وأرقام فردية

توّج بجائزة "مارك-فيفيان فويه" لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا مسيرة أشرف حكيمي أرقام أشرف حكيمي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة