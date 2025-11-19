أول تعليق من أشرف حكيمي بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

أعرب النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وقائد منتخب المغرب، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

وتفوق حكيمي على الثنائي، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق جالاطا سراي التركي.

وقال حكيمي في تصريحات، خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في أفريقيا: "شرف كبير بالنسبة لي وفخر كبير أيضًا، الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، هذه الجائزة ليست لي فقط، لكنها لكل الأطفال الأفارقة والمغاربة، الذين يحلمون أن يصبحوا لاعبي كرة قدم في المستقبل".

وأضاف: "أشكر الأشخاص الذين أمنوا بي، هناك الكثير من الأشخاص الذين أمنوا بي لأصل إلى ما أنا عليه الأن، في مقدمتهم جلالة الملك، الذي قدم الكثير للمساهمة في تقدم الكرة المغربية".

وتابع: "أشكر رئيسي في نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، لثقته الكبيرة في منذ اللحظة الأولى، وكذلك أشكر زملائي ومدربي بالفريق، أيضًا أشكر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، الذي يقدم لنا كل شئ، وأنا فخور بكونه رئيس الاتحاد المغربي وأتمنى أن يكون هو فخور بنا أيضًا".

وواصل: "أعد رئيس الاتحاد، أننا سنقدم كل ما لدينا لتقديم كأس أفريقيا، حابب أن أشكر مدربي في المنتخب أيضًا وليد الركراكي".

واختتم حكيمي تصريحاته: "أشكر الأشخاص الأهم بالنسبة لي وهم عائلتي، والدتي وكل الأشخاص الذين كانوا بجانبي دائما وساندوني في الأوقات الصعبة، والوصول إلى هذه المرحلة لم يكن سهلا ولكنني مررت بهذا بمساندة عائلتي وأصدقائي".

