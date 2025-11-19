أول تعليق من شيكابالا خلال تواجده في حفل الأفضل بإفريقيا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا، أسطورة نادي الزمالك، عن سعادته بتواجده في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المُقام في المغرب، مؤكداً أن الحفل يعكس التطور الكبير الذي تعيشه الكرة المغربية.

وخلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، قال شيكابالا إنه يشعر بالامتنان لحضور الحدث، مشيداً بمحمد صلاح وأشرف حكيمي، وأضاف: "مهما اتكلمت مش هقدر أديهم حقهم.. صلاح حصل عليها قبل كده، وأتوقع حكيمي ياخدها النهارده".

وتحدث قائد الزمالك عن التطور اللافت في المغرب، قائلاً: "المغرب تطورت في كل شيء.. نمنا وصحينا لقيناهم طاروا في كل حاجة.. بصراحة شغل هايل".

وعن عودته المرتقبة إلى المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا، أكد: "طبعًا هبقى موجود لمساندة منتخب مصر.. ولازم الكل يكون خلف المنتخب ويدعمه خلال البطولة".

