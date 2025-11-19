اللاعبون المرشحون لجوائز الأفضل في أفريقيا 2025

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

يقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في مدينة الرباط المغربية.

وينقل حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، على قناة كاف بموقع "يوتيوب"، وقناتي أون سبورت وبي إن سبورت.

وجاءت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا 2025، كالآتي:

-أفضل لاعب أفريقي لهذا العام:

أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)

محمد صلاح (مصر - ليفربول)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا - جلطة سراي)

-حارس مرمى العام:

ياسين بونو (المغرب - الهلال)

منير المحمدي (المغرب - نهضة بركان)

رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا - ماميلودي صن داونز)

-أفضل لاعب في العام بين الأندية:

محمد شيبي (المغرب - بيراميدز)

أسامة المليوي (المغرب - نهضة بركان)

فيستون مايلي (الكونغو الديمقراطية - بيراميدز)

-مدرب العام للرجال:

بوبيستا (الرأس الأخضر)

محمد وهبي (المغرب تحت 20 سنة)

وليد الركراكي (المغرب)

-أفضل لاعب أفريقي شاب لهذا العام:

عثمان ماما (المغرب - واتفورد)

عبد الله وزان (المغرب - أجاكس)

تايلون سميث (جنوب أفريقيا - كوينز بارك رينجرز)

-منتخب الرجال لهذا العام:

الرأس الأخضر

المغرب

المغرب تحت 20 سنة

-نادي الرجال لهذا العام:

ماميلودي صن داونز

بيراميدز

نهضة بركان

فئات النساء

-أفضل لاعبة أفريقية لهذا العام:

رشيدات أجيبادي (نيجيريا - باريس سان جيرمان)

غزلان الشباك (المغرب - الهلال)

سناء مسعودي (المغرب – الجيش الملكي)

-حارسة المرمى الأفريقية لهذا العام:

أنديلي دلاميني (جنوب أفريقيا - ماميلودي صنداونز)

خديجة الرميشي (المغرب - الجيش الملكي المغربي)

تشياماكا نادوزي (نيجيريا - برايتون وهوف ألبيون)

-أفضل لاعبة شابة في أفريقيا لهذا العام:

شاكيرات عبيديمي موشود (نيجيريا - بايلسا كوينز)

ضحى المدني (المغرب - الجيش الملكي)

أدجي ندياي (السنغال - بامبي)

-المنتخب الوطني للسيدات:

غانا

المغرب

نيجيريا

