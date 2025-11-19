عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بشأن مستقبل بعض الدول ة المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم 2026.

خلال المؤتمر الذي عقد بالبيت الأبيض بحضور رئيس فيفا جياني إنفانتينو، لوّح بحرمان مدن مثل سياتل ولوس أنجلوس من استضافة المباريات، مبررًا ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن والسلامة.

تصريحات ترامب تركزت على مدن أميركية معينة، إذ هاجم إدارة سياتل بسبب انتخاب عمدة “ليبرالية شيوعية” – حسب وصفه – محذرًا من إمكانية نقل المباريات إذا لم تُضمن الجاهزية الأمنية.

كما لوّح لمدينة لوس أنجلوس بنفس السيناريو في حال ارتفاع معدلات الجريمة أو حدوث اضطرابات.

وقال موجّهًا حديثه لإنفانتينو: “إذا رأينا أي مشكلة، سنطلب نقل الحدث إلى مدينة تُقدّر البطولة وتضمن الأمان”.

ولم تقتصر تهديدات ترامب على المدن الأميركية، إذ لوّح أيضًا بإمكانية اتخاذ إجراءات داخل دولة المكسيك لمكافحة تهريب المخدرات، مؤكدًا: “نعرف أماكن جميع تجار المخدرات، وإذا اضطررنا للتدخل لوقف هذه الكارثة، سأكون فخورًا بذلك”.