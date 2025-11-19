عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

تمكنت العديد من المنتخبات، من التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

وتعد هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العالم بنظامها الجديد، حيث تشهد البطولة مشاركة 48 منتخبا، بعد قرار الفيفا بزيادة عدد المنتخبات بدلا من 32 منتخبا، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وزيادة عدد المنتخبات في هذا العرس العالمي، منح الكثير من المنتخبات فرصة التأهل إلى هذا المحفل للمرة الأولى في التاريخ، نظرا لارتفاع أعداد المنتخبات المشاركة.

وتظهر 3 منتخبات للمرة الأولى في هذا العرس العالمي، من بينهم منتخب كاب فيردي الذي ضمن الصعود من قارة أفريقيا، مسجلا حضوره الأول في هذه البطولة.

وفي قارة آسيا، ضمن منتخبي الأردن وأوزباكستان الصعود إلى المونديال للمرة الأولى في التاريخ.

وهناك منتخب آخر ينتظر أن ينضم إلى المنتخبات الثلاث الماضية، في الظهور الأول بالمونديال، هو منتخب كوراساو الذي سيلاقي نظيره منتخب جامايكا فجر اليوم الأربعاء.

وحال تمكن كوراساو من تحقيق الفوز أو التعادل في مباراة اليوم، سيضمن التأهل إلى النسخة المقبلة من المونديال، ليصبح رابع منتخب يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

