مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"بينهم منتخب عربي".. منتخبات تظهر للمرة الأولى في بطولة كأس العالم 2026

كتب - يوسف محمد:

02:30 ص 19/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (3)
  • عرض 15 صورة
    منتخب الأردن
  • عرض 15 صورة
    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (1)
  • عرض 15 صورة
    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (4)
  • عرض 15 صورة
    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (2)
  • عرض 15 صورة
    منتخب الأردن
  • عرض 15 صورة
    هدف الرأس الأخضر في منتخب مصر (1)
  • عرض 15 صورة
    هدف الرأس الأخضر في منتخب مصر (2)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش يسجل هدفًا لمنتخب مصر في مرمى كاب فيردي
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي كاب فردي (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي كاب فردي (3)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي كاب فردي (4)
  • عرض 15 صورة
    منتخب كاب فيردي (4)
  • عرض 15 صورة
    منتخب كاب فيردي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت العديد من المنتخبات، من التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

وتعد هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العالم بنظامها الجديد، حيث تشهد البطولة مشاركة 48 منتخبا، بعد قرار الفيفا بزيادة عدد المنتخبات بدلا من 32 منتخبا، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وزيادة عدد المنتخبات في هذا العرس العالمي، منح الكثير من المنتخبات فرصة التأهل إلى هذا المحفل للمرة الأولى في التاريخ، نظرا لارتفاع أعداد المنتخبات المشاركة.

وتظهر 3 منتخبات للمرة الأولى في هذا العرس العالمي، من بينهم منتخب كاب فيردي الذي ضمن الصعود من قارة أفريقيا، مسجلا حضوره الأول في هذه البطولة.

وفي قارة آسيا، ضمن منتخبي الأردن وأوزباكستان الصعود إلى المونديال للمرة الأولى في التاريخ.

وهناك منتخب آخر ينتظر أن ينضم إلى المنتخبات الثلاث الماضية، في الظهور الأول بالمونديال، هو منتخب كوراساو الذي سيلاقي نظيره منتخب جامايكا فجر اليوم الأربعاء.

وحال تمكن كوراساو من تحقيق الفوز أو التعادل في مباراة اليوم، سيضمن التأهل إلى النسخة المقبلة من المونديال، ليصبح رابع منتخب يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

أقرأ أيضًا:
"صعدت 8 لاعبين".. أول تعليق من روجيرو ميكالي على تصريحات حسام حسن

"لضمه في يناير".. مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع مهاجم جايس السويدي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 منتخب الأردن منتخب الرأس الأخضر كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة